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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.10.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Son dakika: Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu! DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı

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Son dakika: Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu! DEAŞ'ın gönderdiği Emrullah A. yakalandı

Malatya ve Bingöl'de, emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Malatya ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Emrullah A'nın 5 yıl önce Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katıldığı ve örgüt tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde örgütün hücre evi olarak kullandığı bir çiftlikte kalan zanlının, örgüt tarafından özel oluşturulan bir ekip tarafından korunduğu öğrenildi.

Örgütte bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüphelinin Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı siyasi partilerin binalarına yönelik keşif yaptığı da ortaya çıktı.

İstanbul ve İzmir'de siyasi partilerin binalarına yakın pansiyonlarda kaldığı belirlenen şüphelinin, daha sonra Bingöl'e ailesinin yanına döndüğü tespit edildi.

Bu ilde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının bir süre sahte kimlik de kullandığı belirlendi. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

 

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