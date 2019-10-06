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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya) (DHA)
06.10.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Pamukova'da TIR durağa daldı: 2 ölü, 3 yaralı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki durağa daldı. Kazada durakta bekleyen arasındaki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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  • Pamukovada TIR durağa daldı
  • Pamukovada TIR durağa daldı
  • Pamukovada TIR durağa daldı
  • Pamukovada TIR durağa daldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza bugün öğle saatlerinde Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden Erhan Dilek yönetimindeki 34 HY 2667 plakalı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Üst geçidin merdivenleri TIR'ın üstüne çöktü.

Kazayı görenler yardıma koşarken 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Kazada can pazarı yaşanırken olay yerine gelen sağlık ekibi Teyfik Solmaz (4) ve Elif Erciyes'in (44) öldüğünü belirledi. Durakta bulunan Hanım Solmaz (36) ve Miray Solmaz (14) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen ve yaralanan kişilerin yakınları, koşarak geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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