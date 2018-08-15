Son dakika... Özel hastanede yangın çıktı
İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hastalar hastaneden tahliye ediliyor.
Sultanbeyli'de özel bir hastanenin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki özel hastanenin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
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