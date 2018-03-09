Son dakika... Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin 'Kapıcı Cafer'i, Kaygısızlar dizisinin 'Memnun Kaygısız'ı ünlü oyuncu Ercan Yazgan gece saat 23.05 sularında hayatını kaybetti.

Acı haberi, Ercan Yazgan'ın tedavi gördüğü hastane de sosyal medya hesabından duyurdu.

Saygı Hastanesi şu açıklamayı yaptı:

"Sanat dünyasının sevilen ismi Necip Ercan Yazgan, İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur.

Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Oyuncu Buket Dereoğlu ve Billur Yazgan'ın babasıdır.

1986-1988 yılları arasında TRT'de yayınlanan başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un oynadığı Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.

Bizimkiler ve Kaygısızlar dizisindeki tipelemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi.

1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı.

Ercan Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.