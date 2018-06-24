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    Son dakika... Oy verme işlemi başladı... Saat kaça kadar devam edecek?

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 08:00 | Son Güncelleme:

    Türkiye sandık başında... Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Türk siyasi tarihinde ilk kez siyasi partilerin ittifak şeklinde sandıkta yarışacağı çifte seçimde bugün 56 milyon 342 bin 263 seçmen oy kullanacak. İlk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 genç de sandığa gidecek. Oy verme işlemi saat 17:00'de sona erecek.

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    • Türkiye sandık başında
    • Türkiye sandık başında
    • Türkiye sandık başında
    • Türkiye sandık başında

    Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi öncesi sandık başında görevli olan memurlar sandık yemini etti. Saat 08:00 itibariyle oy verme işlemi tüm yurtta başladı. Oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar sürecek.

    YURTDIŞI OYLAR GELDİ 

    Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kuruldu, 13 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Gümrük kapılarında oy kullanma işlemi de bugün 17.00’ye kadar sürecek. 

    OY PUSULALARI ASKERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

    Diyarbakır, Siirt ve Van'da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçim görevlileri ve oy pusulaları, bazı yerleşim yerlerine askeri helikopterle taşındı.

    CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

    Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışacak. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

    Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışacak.

    İTTİFAKLAR

    Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP'nin adayları AK Parti, DP'nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime girecek.

    Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP "Cumhur İttifakı", CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise "Millet İttifakı" adı altına oy pusulasında yer alacak.

    Son dakika... Oy verme işlemi başladı... Saat kaça kadar devam edecek

    Son dakika... Oy verme işlemi başladı... Saat kaça kadar devam edecek

    Son dakika... Oy verme işlemi başladı... Saat kaça kadar devam edecek

    Etiketler: secim2018 , 24 haziran , son dakika , haber , haberler
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