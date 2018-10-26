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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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26.10.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Son dakika: Otunba Cash çetesi çökertildi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika: Otunba Cash çetesi çökertildi

Sosyal medyada Otunba Cash adını kullanan Nijeryalı Emanuel Aneke ve çetesine, uluslararası ticaret yapan şirketlerin maillerini hackleyerek 1 milyon 416 bin dolar vurgun yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. Uluslararası hacker çetesinin lideri, Otunba Cash yazılı altın ve pırlantalı kolyelerle çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

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  • Otunba Cash çetesi çökertildi
  • Otunba Cash çetesi çökertildi
  • Otunba Cash çetesi çökertildi
  • Otunba Cash çetesi çökertildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Danimarka polisi, 9 Mayıs 2018 günü İnterpol kanalıyla Türk Emniyeti’ne gönderdiği yazıda, ülkelerinde faaliyet yürüten GM Plast A.Ş adlı şirketin e-posta adresine yetkisiz erişim yapıldığını, 4 adet sahte fatura gönderildiğini ve 1 milyon 416 bin Dolar paranın Isıkdağ Tekstil Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gönderildiğini bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği Türk şirketin paravan olduğu ve paravan şirketle bağlantıları olan Türk E.D, Z.I. ve N.M’yi gözaltına aldı. 3 Türk tutuklanırken, polis soruşturmayı derinleştirdi.

Yapılan araştırmada, uluslararası faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesine ulaşıldı. Çetenin eleşnı Nijeryalı Emanuel Aneke’ydi. Ekibinde 4 Nijeryalı daha vardı.  Aneke, uluslar arası ticaret yapan büyük şirketlerin maillerini hackliyor, hangi şirketlerle ticaret yaptıklarını belirledikten sonra bu şirketlerin mail adreslerine benzeyen bir harfi farklı mail adresleri oluşturuyordu. Sahte mailler üzerinden şirketlerle bağlantıya geçerek ödemeleri açtıkları paravan şirketlerin hesaplarına yönlendiriyorlardı.

İstanbul Siber polisi, operasyon düzenleyerek Emanuel Aneke’yi kaldığı lüks otelde, diğer 4 Nijeryalı’yı da Bağcılar’da kaldıkları lüks sitede yakaladı. Aneke’nin kullandığı lüks otomobile de el konulurken, yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 flaş bellek, 4 bilgisayar, 1 hafıza kartı, 20 bin dolar, 5 bin euro, değeri 65 bin oolar olan 5 kolye, 3 bileklik, 2 kelepçe, 2 yüzük, 1 küpe, Rolex saat ve çok sayıda suç belgesi ele geçti.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 Nijeryalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.10.2018)
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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