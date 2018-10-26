Son dakika: Otunba Cash çetesi çökertildi
Sosyal medyada Otunba Cash adını kullanan Nijeryalı Emanuel Aneke ve çetesine, uluslararası ticaret yapan şirketlerin maillerini hackleyerek 1 milyon 416 bin dolar vurgun yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenlendi. Uluslararası hacker çetesinin lideri, Otunba Cash yazılı altın ve pırlantalı kolyelerle çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Danimarka polisi, 9 Mayıs 2018 günü İnterpol kanalıyla Türk Emniyeti’ne gönderdiği yazıda, ülkelerinde faaliyet yürüten GM Plast A.Ş adlı şirketin e-posta adresine yetkisiz erişim yapıldığını, 4 adet sahte fatura gönderildiğini ve 1 milyon 416 bin Dolar paranın Isıkdağ Tekstil Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gönderildiğini bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği Türk şirketin paravan olduğu ve paravan şirketle bağlantıları olan Türk E.D, Z.I. ve N.M’yi gözaltına aldı. 3 Türk tutuklanırken, polis soruşturmayı derinleştirdi.
Yapılan araştırmada, uluslararası faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesine ulaşıldı. Çetenin eleşnı Nijeryalı Emanuel Aneke’ydi. Ekibinde 4 Nijeryalı daha vardı. Aneke, uluslar arası ticaret yapan büyük şirketlerin maillerini hackliyor, hangi şirketlerle ticaret yaptıklarını belirledikten sonra bu şirketlerin mail adreslerine benzeyen bir harfi farklı mail adresleri oluşturuyordu. Sahte mailler üzerinden şirketlerle bağlantıya geçerek ödemeleri açtıkları paravan şirketlerin hesaplarına yönlendiriyorlardı.
İstanbul Siber polisi, operasyon düzenleyerek Emanuel Aneke’yi kaldığı lüks otelde, diğer 4 Nijeryalı’yı da Bağcılar’da kaldıkları lüks sitede yakaladı. Aneke’nin kullandığı lüks otomobile de el konulurken, yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 flaş bellek, 4 bilgisayar, 1 hafıza kartı, 20 bin dolar, 5 bin euro, değeri 65 bin oolar olan 5 kolye, 3 bileklik, 2 kelepçe, 2 yüzük, 1 küpe, Rolex saat ve çok sayıda suç belgesi ele geçti.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 Nijeryalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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