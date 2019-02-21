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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.02.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Son dakika: ÖSYM'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü" açıklaması

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Son dakika: ÖSYM'den "nöbetçi nüfus müdürlüğü" açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kimliğini kaybeden adayların mağduriyetini gidermek amacıyla sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine başvuranlara görevli personel tarafından, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenleneceği bildirildi. 

ÖSYM tarafından sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "Başkanlık tarafından uygulanan sınavlarda sınava girişte geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilen nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını sınav öncesi kaybeden adayların sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla 2019 yılından itibaren Başkanlığımızca basılı ortamda uygulanan tüm sınavlarda İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sınav yapılacak merkezlerdeki nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacaktır." bilgisi paylaşıldı. 

Önceki yıllarda sadece YKS ve KPSS'yi kapsayan uygulamanın adayların sınava girişte kimlik belgesi nedeniyle mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla genişletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınavın yapılacağı sınav merkezlerine göre sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinin adres bilgisi, sınavdan önce ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınavın yapılacağı merkezlerde sınav günü açık tutulacak müdürlüklere başvuran adaylara, görevli personel tarafından, 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenecektir.

Bu doğrultuda, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlara katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanını kaybedenler ile nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya güncel fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karedkodlu 'Geçici Kimlik Belgesi' ile sınavlara girebileceklerdir." 

ÖSYM'nin açıklamasında ayrıca 23 Şubat'ta uygulanacak 2019-Sayıştay Eleme Sınavı ile 24 Şubat'ta uygulanacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) veya Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için açık tutulacak il, ilçe nüfus müdürlüklerinin adresi ve açık olduğu saatler de paylaşıldı. 

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, İzmir'in Bornova, İstanbul'un Maltepe, Üsküdar, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde 07.00-10.00 saatleri arasında nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Adayların yanlarında ilgili sınav için düzenlenen Sınava Giriş Belgesi ve en az bir fotoğraf bulundurması gerekiyor. 

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