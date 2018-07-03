Son dakika... Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na saat 12.00 sıralarında gelen kişi, OTSO Başkanı Devrim Aksoy’un iki katlı binanın üst katında bulunan makam odasına girdi. Burada, kimliği açıklanmayan kişi ile Başkan Aksoy ve yardımcısı Hasan Ersoy arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, silahını çekip, Aksoy ve Ersoy’a peş peşe ateş etti. Başkan Devrim Aksoy ayağına, yardımcısı Hasan Ersoy ise vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Binada panik büyük yaşanırken, saldırgan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne, Ersoy iseÿözel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Başkan Aksoy’un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SİLAHLA TESLİM OLDU

Olayın ardından emniyet güçleri olayın meydana geldiği oda binasında inceleme başlattı. Katil zanlısı olduğu iddia edilen S.K. isimli zanlı yakalandı.

ÇOK KAN KAYBETMİŞ

Öte yandan Ersoy'un ilk olarak kaldırıldığı özel hastanenin doktorlarından Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, Hasan Ersoy isimli hastanın bugün 12.15 sularında 112 ekipleri tarafından ateşli silahla yaralanması sonucu kalp ve solunumu durmuş durumda getirildiğini belirterek, "Getirilir getirilmez müdahaleye başladık. Bel altında, sağ ve sol her iki bacakta diz üzeri ve altında birçok giriş çıkış delikleri mevcuttu. Yapılan tüm müdahaleye rağmen hastayı 13.00 civarında kaybettik. Olay yerinde çok kan kaybetmişti, geldiğinde kalp ve solunumu yoktu. Yakınlarının başı sağ olsun" diye konuştu.

VALİ AÇIKLADI: OLAY İŞ İSTEME SEBEBİYLE OLMUŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR AMA...

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.

Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti: "Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO'nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor."