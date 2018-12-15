Son dakika! Osmanbey metrosunda korkunç olay! Bir kişi raylara düştü
Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey durağında bir kişi raylara düştü.
Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saat 07.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Hacıosman-Yenikapı yönünde seferler Osmanbey'e kadar, Yenikapı-Hacıosman yönünde ise Taksim'e kadar yapılabiliyor. Durağa gelenler otobüsler ile götürülüyor.
Polis, olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki incelemesi sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Osmanbey İstasyonu’nda 07.15 saatlerinde 20 yaşlarında erkek bir yolcu intihar sebebiyle raylara atlaması sonucunda yaşamını yitirmiştir. Olay yeri incelemesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulan Osmanbey-Taksim arasındaki seferler, İETT Otobüsleri ile yapılmaktadır" denildi.
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