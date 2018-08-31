Son dakika... Osman Yıldırım kaçmak isterken yakalandı...
Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.
DANIŞTAY saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.
Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki
Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım tutuklandı
Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.
Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen Yıldırım'ın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.
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