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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA-AA
31.08.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Son dakika... Osman Yıldırım kaçmak isterken yakalandı...

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Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

DANIŞTAY saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki

Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım tutuklandı

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.

Elçili köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen Yıldırım'ın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. 

Son dakika... Osman Yıldırım kaçmak isterken yakalandı...

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