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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-
05.11.2019 - 23:38, Son Güncelleme:

Ortalığı birbirine kattı... Çatıya çıktı, polisle çatıştı

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Ortalığı birbirine kattı... Çatıya çıktı, polisle çatıştı

BURSA’da, polis ekiplerinin ’Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Y.O., aracını terk edip, bir binanın çatısına çıkarak polisle çatıştı. Bir süre sonra teslim olan Y.O.’nun yakınları olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilen Y.O.’nun, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre devriye görevinde bulunan polis ekipleri, Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan plakasız bir otomobilinden şüphelendi.

Polisin ’Dur’ ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü Y.O., durmayarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından polis ve jandarma ekipleri, Y.O.’nun otomobilini terk edilmiş halde tarlaların arasında buldu.

Otomobilde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, Y.O.’nun bulunması için çalışma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKARAK POLİSLE ÇATIŞTIĞI ANLARI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Ekipler, Y.O.’nun Vakıf Mahallesi’nde 2 katlı bir binanın çatısında olduğunu tespit ederek binanın çevresini sardı. Burada da polis ve jandarmaya teslim olmayan Y.O., tabancayla ekiplere ateş açtı. Polis ekipleri de havaya ateş ederek Y.O.’ya ’teslim ol’ çağrısında bulundu. Bu sırada tabancasında mermisi biten Y.O., çatıdaki kiremitleri ekiplere fırlattı.

Y.O. ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma anı ise Demirören Haber Ajansı (DHA) kameralarına yansıdı.

AİLESİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan, haberi alan Y.O.’nun ailesi olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile tartıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca çatıda teslim olmayan Y.O., polis ve jandarma ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Çatıda ekipler tarafından kelepçelenen Y.O., yoğun güvenlik önlemi altında emniyete götürüldü. Y.O.’nun çok sayıda suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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