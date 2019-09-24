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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.09.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Son dakika: Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı

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Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana ve Konya merkezli FETÖ operasyonunda ise 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DENİZ KUVVETLERİ VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında farklı rütbelerden 7'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.

KARA KUVVETLERİ'NDE OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurduğu belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.


ADANA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılındaki komiserlik sınavına giren 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Osmaniye, İstanbul, Ankara, Mersin, Karaman ve Aksaray'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

7 İLDE FETÖ OPERASYONU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 12 asker ile bu askerlere 'mahrem imamlık' yapan 1 kişinin kimliği belirlendi. Toplam 13 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika: Operasyon haberleri peş peşe geldi Çok sayıda gözaltı kararı



unun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar olduğu, tüm şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi. 

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