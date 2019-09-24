Son dakika: Operasyon haberleri peş peşe geldi! Çok sayıda gözaltı kararı
Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana ve Konya merkezli FETÖ operasyonunda ise 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DENİZ KUVVETLERİ VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA FETÖ OPERASYONU
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki bazı şüpheliler hakkında, FETÖ'nün örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespiti üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında farklı rütbelerden 7'si muvazzaf 20 asker hakkında gözaltı kararı verildiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 ilde gözaltı işlemlerine devam ettiği bildirildi.
KARA KUVVETLERİ'NDE OPERASYON
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sabit hatlardan örgütsel iletişim kurduğu belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 26'sının gözaltına alındığı, yakalama ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
ADANA MERKEZLİ 7 İLDE FETÖ OPERASYONU
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2011 yılındaki komiserlik sınavına giren 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Osmaniye, İstanbul, Ankara, Mersin, Karaman ve Aksaray'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.
7 İLDE FETÖ OPERASYONU
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 12 asker ile bu askerlere 'mahrem imamlık' yapan 1 kişinin kimliği belirlendi. Toplam 13 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı.
unun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar olduğu, tüm şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.
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