Son dakika: Operasyon haberleri art arda geliyor!! Çok sayıda ilde gözaltı kararı
Konya merkezli 26 ilde, FETÖ'nün TSK içerisindeki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Çanakkale merkezli 15 ildeki operasyonda, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
KONYA MERKEZLİ KRİTİK OPERASYON
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.
ÇANAKKALE MERKEZLİ 15 İLDE OPERASYON
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 1 yarbay, 3 üsteğmen, 1 yedek subay, 8 astsubay, 8 uzman çavuş olmak üzere toplam 21 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Çanakkale merkezli 15 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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