Son dakika! Onlarca kentte operasyon! 180 kişi hakkında yakalama kararı
Türkiye'nin birçok kentinde bu sabah Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Polislikten KHK ile ihraç edilmiş 59 şüpheli ile örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında da aralarında 29 muvazzafın da bulunduğu 41 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Örgüt yapılanması içerisinde zümre başkanı ve vekil olarak konumlandırılan, itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden hareketle yürütülen çalışmalar sonucu 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.
KHK ile polislikten ihraç edilen 59 şüphelinin adresine düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin operasyonunun sürdüğü öğrenildi.
MAHREM İMAMLARA OPERASYON
Konya merkezli 29 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 80 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 29 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele "molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" ve benzeri pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
Polis ekipleri tarafından zanlıların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
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