Son dakika... Önemli hazırlık! Öğrenci karneleri değişiyor
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattı.
CNN Türk’ten Duygu Bayram Ayaz’ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak.
Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.
Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.
Karneler tek sayfa olmayacak.
'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle