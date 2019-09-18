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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 18:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

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Son dakika... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamaları şöyle;

- Sebebi ne olursa olsun. Süreç nasıl işlerse işlesin. Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur. Çok bedeller ödedik. O yüzden bedeli ödenmiş bir demokrasiye sahibiz. 

- Bu vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Annelerin ellerinden öpüyoruz. Çocukları için çektikleri sıkıntıyı tüm dünya görüyor. Terör örgütünün çeşitli zamanlarda o bölgenin çocuklarına uyguladığı zararlar görülmektedir. Devletimizin büyük bir mücadele veriyor. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım tüm dünyada teröre karşı yükselen en güçlü sestir. Bu mücadele saygın, ahlaki bir mücadeledir.

YARGI REFORMU PAKETİ

- Bu yeni dönem askeri reform ile başlamıştır. Toplumdan gelen istekler doğrultusunda kapsamlı bir araştırma yapıldı ve ilk reform yapıldı. Öncelikli olan vatandaşımızın ihtiyacının karşılanmasıdır. 

- Kesintisiz reform anlayışımızın ikinci adımıdır. Adalete erişimde kalite artırılacak.

ANKARA'DAKİ 3'LÜ SURİYE ZİRVESİ

- Soçi'deki zirveden sonra sürecin takibi için önemli bir adımdır. Türkiye öteden beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyarak elinden gelenleri yapıyor.
Sahada bazı yeni gerçeklikler ortaya çıkmaya başladı. 3 lider de ayrılıkçı gündemlere karşı çıkmıştır. İdlib'deki durumun yeniden kontrol alınması için çalışmalar sürdürülüyor. DEAŞ, El Kadide gibi benzer organizasyonlara karşı ortak bir tutum geliştirilmesi altı çizilmesi gereken bir konudur.

- Sınırlara tel örgü koyarak, bu insanları Akdeniz'de ölüme terk etmek, Türkiye'nin hiçbir zaman rıza göstereceği bir durum değildir. Göç sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir baskı uygularken, kimse bununla ilgilenmiyor. Önemli olan duvarlar örmek değil, köprüler kurmaktır. Önemli olan mülteciler için çözüm üretmektir.

- Pek çok teknik görüşme yapılmaktadır. Bütün bunların somut neticesi orada daha az insanın ölmesi, daha az insanın katledilmesidir. 

TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ

- Türkiye ABD ilişkileri hiç gündemden düşmüyor. Genelde bu konular gündeme getirilirken bazı odakların negatif olarak gündeme aldığını görüyoruz. Suriye konusunda anlaşamadığımız çok konu vardır fakat müzakerelerle çözüm üretmeye çalışıyoruz.

- Türkiye adımları atarken kendi çıkarlarını korumak zorundadır.

- ABD Ticaret Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti ve önemli görüşmeler gerçekleşti. ABD-Türkiye ticaret hacminin 100 milyon dolara çıkması için önemli görüşmeler yapılmıştır.

- NATO'nun imkanlarından daha fazla yararlananların NATO'ya daha az yararı olduğunu biliyoruz.

FİLİSTİN-İSRAİL SORUNU

- Suriye konusunda nasıl bir koalisyon kurulacak göreceğiz. Mevcut başbakan Batı Şeriatın ihlak edeceğini söyledi. Tabi bu bütün dünyayı ateş çemberine atacak bir durum. Ortaya çıkan seçim sonuçlarında İsrail halkının buna izin vermek istemediğini görüyoruz. Filistin-İsrail sorununun adil bir şekilde çözülmesini istiyoruz. İşgal bir çözüm politikası değildir. 

SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

- Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı yeni bir krizi tetikledi. Bunun arkasından Yemen'in İran'ın Suudi Arabistan'ın olduğu tartışma gündeme geldi. Tabi biz bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilemeyiz. ARAMCO'ya yapılan saldırıyı tabi ki kınıyoruz. Kimsenin peşinin suçlanmaması gerekir. Her kriz o geçtikten sonra durmuyor. Yeni krizler doğuruyor.

ERKEN SEÇİM

- Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de siyasetin patronu vatandaştır. Bunu herhangi bir şekilde gündeme getiriyorsa bunu gündeme getirecek son kişi Kılıçdaroğlu'dur. Herkes önüne bakıyor. AK Parti her zaman seçim olacak şekilde hazır partidir ama Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Dünyanın gittiği noktada daha hassas olduğumuz bir dönemdeyiz. Ekonomik anlamda siyasi anlamda daha güçlenmeliyiz.

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