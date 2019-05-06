Son dakika.... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenme kararına ilişkin açıklama yapıyor.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
- Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır.
- İstanbul seçimlerinde sıkıntılı bir tablo vardı.
- Sürece ve sonucuna saygı gösterdiğimizi sürekli söyledik.
- Sürecin patronu Yüksek Seçim Kurulu'dur.
- Milletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır.
- Bu mekanizma sürecin bir parçasıdır.
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