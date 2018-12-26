Son dakika... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Mitinglerle ilgili çalışma takvim olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalemi, Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimler koordineli olarak çalışılıyor. Genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması düşünülüyor. Ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde sizinle paylaşırım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ilgili aşamalar son safhaya geldi.
Birtakım farklılıklar olmakla birlikte, kendi dinamizmini üreten, bu seçimin şartlarına yönelik olarak bir çalışma takvimi açıklayacağız.
RUSYA İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ
Türkiye'den bir heyet cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Rusya tarafında mutabakata varıldı.
Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız ve İbrahim Kalın Bey orada olacaklar. Bu süre içerisinde yeni bir tablo ortaya çıkıyor ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle.
İran, Rusya ile bu yoğun diplomasi devam edecek. Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleriyle diplomatik süreç devam edecek. Terörle mücadele perspektifi müttefiklerimizle paylaşacaktır.
Heyet oradaki muhataplarıyla görüştükten sonra dönüşte Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arzedecekler. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Putin bir araya gelecek.
YERELDE CUMHUR İTTİFAKI
AK Parti, Aydın ve Muğla'da aday çıkarmayacak.
BAHÇELİ'NİN FETÖ AÇIKLAMASI
Mücadelemize en büyük destek MHP'den.
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