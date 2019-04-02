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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.04.2019 - 00:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Ömer Çelik: Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. "Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir ve bizim partimizin kutsalıdır" diyen Çelik, "Bizim hak edilmeyen zafer peşinde koşmamız mümkün değildir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili parti genel merkezinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Katılım oranı aziz vatandaşlarımızın demokrasiye bağlılıklarını gösteren bir husus, başlı başına değer. Bu demokrasiyi kurumsallaştırmak, güçlendirmek için büyük bedeller ödemiş milletiz. Darbe dönemlerinde başbakanlarını, bakanlarını şehit vermiş milletiz. Gencecik fidanları feda etmiş milletiz.

En son Fetullahçı terör örgütüne karşı nasıl mücadele ettiğimizi dünyaya gösterdik. Demokrasimizin varlığı ve gücü en çok üzerinde titizlenmesi gereken bir değerimiz. Ülkemizin yönetimine sandık yoluyla karar vermesi, vatandaşlarımızın oy pusulası ile karar vermesini daha çok değerlendirebiliyoruz.

Demokrasiye, sandığa ulaşmak için büyük bedellere baktığımızda, sandık yoluyla sorunlarını, krizlerini aşan, sandığın yol göstericiliği ile yolunu bulan siyasal yol haritamızla gurur duyuyoruz.

Ortaya çıkan tabloda şunu görmek lazım. Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. AK Parti bu demokrasi mücadelesi ile vücut bulmuştur. Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır. Her siyasi parti seçim sonuçlarının yakın olduğunu gördüğü yerlerde itiraz mekanizmasını çalıştırır.

 Seçimlerde maddi hatalar, kaydırmalar yapılabiliyor, geçersiz oyların değerlendirilmesi yapılabiliyor. 

Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda sandık sonuç tutanakları ile sayım döküm çizelgelerindeki uyumsuzluk dikkat çekiyor.

Bu uyumsuzluğu gidermek için bu itirazlar doğaldır. uyumsuzluk varsa bu meşru müesseseye başvurmak yıllardır kullanılan olağan bir yöntemdir. Şimdi de bu yönteme başvurulmaktadır. Bu yöntem vatandaşımızın attığı her oyun yerini bulması açısından önemlidir.

Bu yöntem, sandığa atılmış her bir oyun yerini bulması açısından son derece önemlidir. Çünkü sandık, demokratik siyasetin siyasal bir namusudur. Bu namusu korumak hepimizin görevidir.

Siyasi partiler kampanyalarını yaptılar, yoğun bir dönem geçirildi. Siyasi partiler kendileri açısından görevlerini yaptılar. Nihai karar mercii milletimizdir. Milletimizle yüksek fedakârlıkla yüzde 85 oyla talimatlarını vermek üzere oyunu kullanmıştır. Çeşitli yerlerde seçim süreçlerinin siyasetçiler için korku unsuru olduğunu görüyoruz, bizim için sevinç unsurudur. Bu büyük bir fırsat ve değerdir.

Hepimiz mahallelerde, ilçelerde, sokaklarda gezerek milletimizin talimatlarına ulaşmaya çalıştık. Netice itibarıyla sandığa gidildi, vatandaşımız talimatını verdi. Şimdi o talimatın net bir şekilde görülmesiyle ilgili süreç yaşanıyor. Bu sonuçları doğru okumak hepimizin vazifesidir.

Nihai karar mercii milletimizdir. Ne karar vermişse o olacaktır. Milletin talimatının alınacağı bir süreçtir.

Öteden beri Türkiye düşmanı olan bazı bildik isimlerin ve odakların bu provokasyon dozunu yükseltmesinden dolayı bu açıklamaları yapmak durumundayız.

YSK'da doğal olarak bir süreç yürüyor. Sosyal medya başta olmak üzere yapılan provokasyonlar, incitici açıklamalar karşısında bir kere daha hassasiyetimizin altını çiziyoruz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması hepimizin beklentisidir. Türkiye düşmanı olarak bilinen, tökezlemesini isteyen, Türkiye'nin demokrasisinin sakatlanmasını isteyen bilindik kişilerin açıklamaları karşısında bu açıklamalarımızı yapmak zorundayız. 'İyi ki varsın Yusuf' diye sahiplendiğimiz, duruşunu, faaliyetini gördünüz.

Erkenden sonuç ilan edenlerin bir panik içerisinde olaya yaklaşmalarını da anormallik görüyoruz. Herkes oyuna sahip çıksın. Oy siyasal namustur.

Sürece herkes saygı duymalıdır. Süreç sağlıklı işlemelidir. Sonuç ne olursa olsun milletimizin talimatıdır deyip, başımızın üstünde taşıyıp saygı göstereceğiz. Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir ve bizim partimizin kutsalıdır. 15. kez seçimden zaferle çıkmış bir genel merkezidir burası. Biz 15 kere sandıktan birinci çıkmış partiyiz.

Bizim hak edilmeyen zafer peşinde koşmamız mümkün değildir. Hiçbir şekilde buna ihtiyaç duyacak bir parti değiliz biz. Hem AK Parti olarak ortaya çıkardığımız bu sonuç partimizi 1. yapmış, aynı şekilde de Cumhur İttifakını 1. çıkarmıştır. Bu süreci de sağduyulu bir şekilde yöneteceğiz. İtirazlar yapılacak ve süreç ortaya konacak.

Cumhurbaşkanımızı AK Parti açısından temel prensibi ortaya koymuştur: Milli iradenin üzerinde bir güç tanımıyoruz.

Ankara ve İstanbul'da yürütülen bu çalışma gayet normaldir. Sükunetle, saygıyla sonuç beklenmektedir. Sürece de sonuca da saygı duyacağız. 

Yurtdışındaki provokatif yaklaşımlarını görüyoruz. Bunların hepsini mahkum ediyoruz. 

Tüm bu mesele neticesinde sonuç netleşecektir ve seçim sürecinin bir parçası olarak sonucu hep birlikte göreceğiz.

 

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