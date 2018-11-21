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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.11.2018 - 18:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Ömer Çelik: Çok olumlu bir aşamadayız... Cumartesi günü...

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Son dakika... Ömer Çelik: Çok olumlu bir aşamadayız... Cumartesi günü...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." dedi. Çelik, cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir dahil 40 şehirdeki adayların açıklanacağını duyurdu.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na dönük, iki partinin de sahiplendiği güçlü iradenin bir kez daha teyit edildiğini ve tazelendiğini dile getiren Çelik, yerel seçimlerdeki iş birliğine dönük önemli bir aşamaya geldiklerini, son derece olumlu bir noktada olduklarını söyledi.

Çelik, "Bundan sonra takvim şu şekilde işleyecek; genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, bizden Sayın (Mehmet) Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sadir Bey (Durmaz) ile görüşüyordu, bir araya gelecekler ve bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından genel başkanlar, liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlere dönük olarak, ittifakla ilgili olarak çerçeve ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

'CUMARTESİ GÜNÜ 40 KADAR YERDEKİ ADAYLARIMIZI İLAN EDECEĞİZ"

Belediye başkan adaylarının açıklanması konusuna da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak, bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz."

Bir basın mensubunun, ittifakın kapsamına ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Detayları paylaşabilecek durumda değilim şu anda. Belli bir çerçeve, kuşkusuz belli bir model var. Genel başkan yardımcılarına talimat verildi. Bizden Sayın Özhaseki, karşıdan da değerli bir arkadaşımız bir araya geldiklerinde bunu, detayını kendi aralarında konuşacaklar." dedi.

Ömer Çelik, raporun liderlere sunulması ve böylece çerçevenin tam olarak ortaya çıkmasının ardından bunun paylaşılabileceğini dile getirerek, "Şimdi çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, bundan sonrasında da daha olumlu bir noktaya gideceğimizi ifade edebilirim." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin, aralarında illerin de bulunduğu 50 noktada adaylarını açıkladığının hatırlatılması üzerine ise Çelik, "Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri biz açıklıyoruz. Bir çerçeve var orada, onun dışındaki yerleri açıklıyoruz. Dolayısıyla bugünkü bir araya gelme, ortaya çıkan irade yerel seçimdeki ittifaka dönük olarak, yerel seçimdeki işbirliğine dönük olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil. Onun dışındaki bir çerçeve ile ilgili bu tanıtım yapılacak. 40 kadar yeri bu çerçevede açıklayacağız." diye konuştu.

Genel başkan yardımcılarının görüşmesinin ardından detayların genel başkanlara sunulacağına işaret eden Çelik, liderlerin tekrar bir araya gelmeleriyle çerçevenin kesinleşeceğini bildirdi.

Çelik, bir basın mensubunun, "İstanbul, İzmir, Ankara'nın açıklanacağını ifade ettiniz, bunu o zaman çerçevenin dışında olarak algılıyoruz." ifadeleri üzerine, "Cümleleri net kurdum." karşılığını verdi.

AK Parti'nin tüm seçim bölgelerinde aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soru üzerine ise Çelik, "Bugün yeni bir durumdayız, dediğim gibi yerel seçimle ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın yerel seçime dönük olarak iş birliği arayışıyla ilgili son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

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