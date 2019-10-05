Son dakika... Ömer Çelik açıkladı: İktidarımız dönemine damga vuracak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ömer Çelik açıkladı: İktidarımız dönemine damga vuracak
GeriGündem Son dakika... Ömer Çelik açıkladı: İktidarımız dönemine damga vuracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
05.10.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

Son dakika... Ömer Çelik açıkladı: İktidarımız dönemine damga vuracak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ömer Çelik açıkladı: İktidarımız dönemine damga vuracak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam'da açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- Yargısal kaliteyi arttıracak bir takım tepkiler var. En önemlisi vatandaşımızın gündelik hayatına bakan bir takım düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi sadeleştirme. Bunlardan idare ve birey arasında bir itilaf çıktığı zaman vatandaşımız zarar görüyor.

- Devletten vatandaşa bakan bir gözle değil vatandaştan devlete bakan bir gözle hareket edeceğiz.

- Uzun tutukluluk süreleriyle ilgili bir tür yargısal sonuç olması sonrası alınacak, vatandaşa makul bir süre bakılması bütün yargı sürecinin değerlendirilmesi.

- İnsan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarımız döneminde damga vuracak hamlelerden biri olacak.

- Hava alanlarında insanlar bir suçtan dolayı alıkonuluyorlar. Yeni sistem getirilerek vatandaşın sorunu çözülecek.

- Terörle mücadelede 3 konuda taviz vermeyeceğiz. Her alanda kesintisiz mücadele, terörü kaynağında kurutma, hiçbir zaman terör karşısında savunma durumunda kalmama sürekli taaruz halinde bulunacağız.

- Son deprem ile birlikte faaliyetleri görüştük.

- Kadına şiddet meselesinde son durum nedir daha fazla ne yapabiliriz. Sahada siyasetçiler olarak mevcut yasalar dışında bizler ne yapabiliriz tüm bunlar gözden geçirildi.

- Anne babadan gelen şikayetler olmasa bile okul çevrelerindeki durumları hassasiyetle inceliyoruz. Sadece okulların etrafındaki güvenlik değil, çocuğun okuldan çıkıp eve gidişi de dikkate alınacak.

- Çok kapsamlı müzakereler yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz. Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.

- Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik.

- Göç meselesini tartıştık. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı.

- Maalesef yine ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yükselen radikalizmden etrafımızdaki birçok gelişmeye ilişkin değerlendirmelerimiz oldu.

- Bu müzakerelerde dünyadaki yeni gelişen dinamiklerin hepsinin farkında olan bir grubuz.

-Afganistan ile ilgili olarak 9 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
‘Artık söz bitti’ dedi ve duyurdu: 'Talimatları verdik! Belki bugün belki yarın kadar yakın'
Sünnet düğünündeki görüntülerde yer alan dansöz için karar verildi
İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...
Başörtüsü yorumu: ‘Bizim de çok kusurumuz var’