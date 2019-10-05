Son dakika... Ömer Çelik açıkladı: İktidarımız dönemine damga vuracak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam'da açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak işlerden bir tanesi olacak" dedi.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
- Yargısal kaliteyi arttıracak bir takım tepkiler var. En önemlisi vatandaşımızın gündelik hayatına bakan bir takım düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bunlardan en önemlisi sadeleştirme. Bunlardan idare ve birey arasında bir itilaf çıktığı zaman vatandaşımız zarar görüyor.
- Devletten vatandaşa bakan bir gözle değil vatandaştan devlete bakan bir gözle hareket edeceğiz.
- Uzun tutukluluk süreleriyle ilgili bir tür yargısal sonuç olması sonrası alınacak, vatandaşa makul bir süre bakılması bütün yargı sürecinin değerlendirilmesi.
- İnsan hakları eylem planı hazırlanacak. İktidarımız döneminde damga vuracak hamlelerden biri olacak.
- Hava alanlarında insanlar bir suçtan dolayı alıkonuluyorlar. Yeni sistem getirilerek vatandaşın sorunu çözülecek.
- Terörle mücadelede 3 konuda taviz vermeyeceğiz. Her alanda kesintisiz mücadele, terörü kaynağında kurutma, hiçbir zaman terör karşısında savunma durumunda kalmama sürekli taaruz halinde bulunacağız.
- Son deprem ile birlikte faaliyetleri görüştük.
- Kadına şiddet meselesinde son durum nedir daha fazla ne yapabiliriz. Sahada siyasetçiler olarak mevcut yasalar dışında bizler ne yapabiliriz tüm bunlar gözden geçirildi.
- Anne babadan gelen şikayetler olmasa bile okul çevrelerindeki durumları hassasiyetle inceliyoruz. Sadece okulların etrafındaki güvenlik değil, çocuğun okuldan çıkıp eve gidişi de dikkate alınacak.
- Çok kapsamlı müzakereler yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele konusunu ele aldık. Kadına şiddet konusunda sahadaki durum nedir? Daha fazla ne yapabiliriz? Bütün bunlar gözden geçirildi. Anne ve babalardan gelen şikayetler çerçevesinde okulların etrafındaki güvenlik meselesine özel önem veriyoruz. Gelen şikayetleri tek tek değerlendiriyoruz.
- Trafik güvenliği konusunda çalışmalar sürüyor. Büyük ilerlemeler kaydettik.
- Göç meselesini tartıştık. Deprem vergisiyle ilgili CHP hiç temeli olmayan eleştiriler yaptı.
- Maalesef yine ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemdeyiz. Yükselen radikalizmden etrafımızdaki birçok gelişmeye ilişkin değerlendirmelerimiz oldu.
- Bu müzakerelerde dünyadaki yeni gelişen dinamiklerin hepsinin farkında olan bir grubuz.
-Afganistan ile ilgili olarak 9 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz.
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