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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 02:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Olağanüstü toplantıdan flaş karar: 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılacak

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Son dakika... Olağanüstü toplantıdan flaş karar: 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılacak

YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı.

AK Parti'nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

İstanbul İl Seçim Kurulu ise CHP'nin, ''yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına'' ilişkin talebini kabul ederek, sayımın tedbiren durdurulmasını kararlaştırmıştı.

Bu karara yapılan itiraz üzerine toplanan YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Karar doğrultusunda bu ilçelerde geçersiz oylar yeniden sayılacak.

İlginç gelişme: CHP sayımı durdurdu
İlginç gelişme: CHP sayımı durdurdu

YSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'dan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

ilgi : a) Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep ÖZEL'in 02/04/2019 tarihli dilekçesi. b) Yüksek Seçim Kurulunun 03/04/2019 tarihli ve 2019/1805 sayılı kararı.

Ilgi (a)'da kayıtlı dilekçe ile Cumhuriyet Halk Partisi Istanbul İl Başkanlığının Şile. Bayrampaşa 1., Ataşehir 2., Ümraniye 3., Beykoz, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurulunun vermiş olduğu kararlara itiraz ettiği, söz konusu kararlarla tekrar sayım kararı alındığı ve bazı ilçe seçim kurullarında sayıma başlanıldığı ve şu an sayıma devam edildiği, Istanbul Il Seçim Kurulunun, 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararı ile seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek tüm sayım işlemlerini durdurduğu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceği, bütün çuvalların açıldığı ve oy pusulalarının açıkta olduğu, İstanbul İl Seçim Kurulunun esastan bir karar vermesi gerekirken tedbir kararı vermesinin seçim hukukuna aykırı olduğu, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararının kaldırılmasının istenilmesi üzerine; ilgi (b)'de kayıtlı Kurulumuzun kararı ile;

1- 298 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince ilçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen Istanbul İl Seçim Kurulunun 02/04/2019 tarihli, 2019/02-99 sayılı kararının 1. maddesinin kaldırılmasına oy birliğiyle,

2- İlçe Seçim Kurullarının yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine oy çokluğuyla,

3- Yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy çokluğuyla,

4. Yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış olması halinde, il seçim kurulunun 298 sayılı Kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiğine oy çokluğuyla, karar verilmiştir. Söz konusu gerekçeli karar bilahare gönderilecektir. Bilgi ve gereği rica olunur.

Sadi GÜVEN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

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