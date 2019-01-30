Son dakika... Okmeydanı'nda kaza: Trafik kilit
Okmeydanı TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği oluştu.
Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
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