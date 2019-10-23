Son dakika... Öğrenci karneleri değişiyor iddiasına MEB'den cevap
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci karnelerinin değişmesi için çalışma başlattığı iddia edildi.
CNN Türk’ten Duygu Bayram Ayaz’ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesinin yer almayacağı öne sürüldü.
Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.
Velilerin öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl içinde neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görebileceği iddia edildi.
Karnelerin tek sayfa olmayacağı ileri sürüldü.
'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmelerin de karnelerde yer alacağı iddia edildi.
MEB'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) "Öğrenci karneleri değişiyor" başlıklı habere ilişkin yapılan açıklamada, haberde yer alan çalışmanın henüz inceleme ve değerlendirme aşamasında olduğu, çalışmanın bu eğitim-öğretim yılını kapsamadığı bildirildi.
Bakanlık tarafından medyada yer alan habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Medyaya yansıyan 'öğrenci karneleri değişiyor' başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim-öğretim yılını kapsamamaktadır."
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