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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay) (DHA) - AA
12.07.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Son dakika... Oğlunu döverek öldüren babaya ilk duruşmada ceza

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Son dakika... Oğlunu döverek öldüren babaya ilk duruşmada ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan Yılmaz'ı elektrikli süpürgenin demir borusuyla döverek öldüren Mehmet Ali Yılmaz'a ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yılmaz, diğer 2 çocuğuna da işkence yaptığı için ayrıca 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Ali Yılmaz savunmasında, suçsuz olduğunu iddia etti. Oğlu Mertcan'ı onun iyiliği için dövdüğünü ileri süren Yılmaz, "Ben oğlumu onun iyiliği için dövdüm, 'benim gibi olmasın, okusun' diye vurdum." ifadesini kullandı.  Sanığın bu sözü üzerine anne Özger, Yılmaz'a "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi.

2012 yılında eşi Gülistan Özger ile boşanan Mehmet Ali Yılmaz, 3 Ocak günü velayeti kendisinde olan oğlu Mertcan'ı baygın halde hastaneye götürdü. Doktorlar, babasının merdivenden düştüğünü iddia ettiği Mertcan'ın vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri olduğunu gördü. Bunun üzerine polise bilgi verildi.

Polis, babayı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda ödevini yapmadığı için kızdığı oğlunun kalçasına tokat attığını söyleyen baba Mehmet Ali Yılmaz serbest bırakıldı. Polis ekipleri soruşturmayı sürdürdüğünde ise babanın oğlunu elektrikli süpürgenin demir borusuyla dakikalarca dövdüğünü tespit etti.

Baba Mehmet Ali Yılmaz tekrar gözaltına alındı. Yoğun bakımda olan Mertcan ise hastanede verdiği yaşam mücadelesini 4'üncü günde kaybetti. Baba Yılmaz, yeniden yapılan sorguda oğlunu ders çalışmadığı için uyardığını, sözünü dinlemeyince de süpürgenin demir borusuyla dövdüğünü itiraf edince tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tututuklu Mehmet Ali Yılmaz hakkında 'altsoya karşı kasten öldürme' ve 'eziyet' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen ilk duruşmasında Mehmet Ali Yılmaz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezadan herhangi bir indirim yapılmadı. Yılmaz'a ayrıca 2 çocuğuna işkence ettiği için 12 yıl hapis cezası da verildi.

"KATİL" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Sanık Mehmet Ali Yılmaz savunmasında, suçsuz olduğunu iddia etti. Oğlu Mertcan'ı onun iyiliği için dövdüğünü ileri süren Yılmaz, "Ben oğlumu onun iyiliği için dövdüm, 'benim gibi olmasın, okusun' diye vurdum." ifadesini kullandı.  Sanığın bu sözü üzerine anne Özger, Yılmaz'a "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi.

Son dakika... Oğlunu döverek öldüren babaya ilk duruşmada ceza

ANNE VE AVUKATLAR KARARDAN MEMNUN

Mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan anne Gülistan Özger, karardan memnun olduğunu belirtirken "Çok yerinde bir karar verildi" dedi.

Daha sonra Hatay Barosu'ndan Avukat Sevinç Çakıcı kararı değerlendirdi. Aile içi şiddeti kalıcı hale getirmek isteyen zihniyetler açısından ibret verici bir ceza olduğunu belirten Çakıcı, "Mahkeme iyi hal indiriminin uygulanmaması yönünde bir karar vermekle böyle şiddet uygulayanlara çok güzel ders verircesine bir ceza verdi. Bu anlamda adalet yerini buldu. Her zaman söylediğimiz gibi ceza vermek bu gibi olayları azaltmıyor. Yine eğitim diyoruz, eğitimin altını çiziyoruz" dedi.

ÇOCUK BAKANLIĞI KURULSUN

Avukat Mehtap Sert ise sanık Mehmet Ali Yılmaz'ın suçunu reddetse de dosyadaki delillerle suçunun sabit görüldüğünü kaydederken, "Mertcan açısından ağırlaştırılmış müebbet, işkence suçundan her 2 çocuk için 6'şar yıl ceza aldı. Sonuçtan çok mutluyuz. Ancak ben bu konuyla ilgili şunu eklemek istiyorum; Mehmet Ali de çocukken çok şiddet görmüş, babasının şiddetine uğramış, sistematik işkence neticesinde bu hale gelmiş. Yani koruyamadığımız bir çocuk, koruyamadığımız başka bir çocuğu öldürdü. Bu durum çok vahim. Bu konuda Çocuk Bakanlığı'nın kurulması için açısından yetkililere duyuruda ve talepte bulunuyoruz" dedi.

Son dakika... Oğlunu döverek öldüren babaya ilk duruşmada ceza

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