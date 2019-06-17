Son dakika: O terörist de gri listede çıktı
Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birisinin daha 'gri liste'de yer aldığı belirlendi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '03 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan Mahir- Hamza- Andok- Amed kod adlı İbrahim Çelik'in terörden arananlar listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı belirlendi. Böylece, gri kategoride etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e çıktı.' denildi.
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