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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
27.09.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

O evde basıldılar! Binlerce kez o programı kullandılar

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O evde basıldılar! Binlerce kez o programı kullandılar

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün orta ve lise düzeyince öğrenci sorumlusu oldukları tespit edilen koca tutuklanırken, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kocanın 69 bin 614 kez, karısının ise 2 bin 619 kez örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock erişimi sağladıkları ortaya çıktı. 

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün sözde ’ortaokul ve lise öğrencileri sorumlusu’ olduğu belirlenen, FETÖ kurumlarında görev yapan, örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen firari Faik Murat S. ve eşi Zeynep S.’nin kaldığı adresi belirledi.

Ekipler, Atakum ilçesi Yenimahalle’deki örgütün gaybubet evine 25 Eylül Salı gecesi baskın yaparak şüpheli çifti gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, bilgisayarlara ve dijital verilere el konulurken, Zeynep S.’nin sahte kimlik taşıdığı tespit edildi. Zeynep S.’nin her iki telefonundan ByLock’a 2 bin 619 defa, eşi Faik Murat S.’nin ise her iki telefonundan toplam 68 bin 614 kez giriş yaptığı tespit edildi.

Zeynep Sayıcı'dan bir adet sahte kimlik ele geçti. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Fait Murat Sayıcı ve Zeynep Sayısı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Faik Murat Sayıcı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Zeynep Sayıcı ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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