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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

Son dakika: O bölgelerin hava durumu için 'çamur' uyarısı

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Son dakika: O bölgelerin hava durumu için 'çamur' uyarısı

Dün resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı hava durumu verilerinde perşembe gününe dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), toz taşınımı ve çamur uyarısı hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğini ifade eden MGM, bazı bölgelerde yağışın etkisini göstermesi halinde toz taşınımının çamura dönüşeceğini tahminlerine ekledi. İşte, MGM'den alınan bilgilere göre bölgelerden güncel hava durumu bilgileri

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini açıklayan MGM, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun batısında fırtına yaşanabileceği hususunda uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin uyarıları arasında toz taşınımı ve çamur da yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerimizden başlayarak Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklenmektedir.

Son dakika: O bölgelerin hava durumu için çamur uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Batı bölgelerimizden başlayarak Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde güneydoğusu ve zamanla Kırklareli ve Çanakkale dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey batı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı, çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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