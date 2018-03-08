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    Son dakika... Nureddin Yıldız hakkında soruşturma

    AA
    08.03.2018 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Yıldız halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekle suçlanıyor.

    NUREDDİN Yıldız’ın 'Yatak, yorgan, battaniye cinsel dürtüleri rahatsız eden yapıda olmamalı, asansörde halvet' gibi sözleri infial yaratmıştı. Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

    Bu sözlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nureddin Yıldız hakkında kadınlara yönelik açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi. 

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    Etiketler: nurettin yıldız , Soruşturma , Son dakika , gündem
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