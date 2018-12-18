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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.12.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Son dakika! Numan Kurtulmuş: Ortak mitingler görebiliriz

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

 CNN Türk’te Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Kurtulmuş şunları söyledi:

Suriye'nin toprak bütünlüğü Irak’ta olduğu gibi bir parçalanma içinden olmadan bu süreçten çıkmalı.

Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyecektir.

Suriye’nin kuzeyinde burada terör örgütlerinin yerleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim için kırmızı çizgimizdir. Bu çerçevede Fırat’ın doğusunu değerlendiriyoruz.

Jeffrey'in açıklamaları kabul edilemez. ABD’nin herhangi bir yetkilisinin bu konuyu söylemesi kabul edilemez. ve bu dostluk ilişkisine sığacak bir şey değildir. bu açıklamalar Türkiye’yi bağlamaz. bizim için milli birliğimiz milli bekamız Ortadoğu’daki haritaların olduğu gibi kalmasından yanadır. ABD ulusal çıkarları ise bu ülkelerin daha çok bölünmesi ve parçalanmasıdır.

ABD’lilerin mantıklı düşünerek üç beş tane militanla işbirliği yapmak değil 81 milyonluk Türkiye'den yana olmalıdırlar. Terör örgütlerinden demokratik ülkelere yar olmaz.

Menbiç konusu çok konuşulmuş ABD’lilerin oyalama taktiğiyle buraya kadar geldi. Şimdi bırakın terör örgütlerinin çekilmesini PYD tarafından o bölgede etnik bir temizlik yapıldı. Oradaki halkın tamamına yakın Arap’tı ama artık bir Kürt bölgesi haline getirildi. Bu yüzden oradaki halka zulüm eden bu terör örgütünün tasfiye edilmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye bunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyleyip müdahale edecektir.

Fetö’ye karşı bizim tutumumuzun ne olduğu elimizdeki kartları ABD’liler çok iyi biliyorlar. burada ABD’lilerin bizim noktamıza geldiklerini hissettiklerini anlıyoruz. ABD’nin şöyle bir zorluğu var kendisine sığınmış bir şekilde imkanlar sağlanması bir terör örgütü liderini sınır dışı etmek zorunda kalıyor. Fetö orada durduğu sürece Türkiye ABD ilişkileri zehirleniyor. bildiğimiz kadarıyla 15 temmuzdan sonra açılmış soruşturmalar var. başka bir takım suçlamalar var ve bunların da belli bir noktaya geldiğini tahmin ediyoruz. bizim ABD’den beklediğimiz yargının yerine koyup hüküm vermemeleridir. siyasetçi olarak talebimiz ABD yöneticilerinin hem Türkiye’nin düşmanı bir terör örgütü lideriyle dost olunamaz.

Aday tespit noktaları son noktaya geldi. büyükşehir üzerinde ise MHP ile ittifak görüşmesi yapıldı. Büyükşehirler üzerinde ilçeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. liderler bir kez daha görüşerek son çerçeveyi çizerler. Bizim aday gösterdiğimiz yerden MHP, MHP'nin aday gösterdiği yerlerde ise biz destek vereceğiz.

Hangi ilde hangi aday koyacağı bellidir. ittifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılıyor. Ortak mitingler görebiliriz. Her iki liderin katıldığı mitingler olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına yansıyabilir diyorum.

Ocak ayının ilk yarısında Ankara’da büyük bir lansmanla bütün adaylar bir araya getirilip kamuoyuna açıklanır.

İSTANBUL ADAYI

Bütçe görüşmeleri cuma günü bitiyor bundan sonra İstanbul ve diğer illerimizin adaylarını yaparız. İstanbul adayının bağımsız bir toplantıyı ile duyurulması olur.

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