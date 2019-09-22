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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.09.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

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Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanınan ve önceki gün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay, Rize’de son yolculuğuna uğurlanıyor.

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  • Neslican Taya veda
  • Neslican Taya veda
  • Neslican Taya veda
  • Neslican Taya veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Üç kere yendiği kansere karşı verdiği mücadele ile tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, Rize’de son yolculuğuna uğurlanıyor. Genç kızın cenazesi, merkez Sahil Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi’nde toprağa verilecek.

1998 yılında Bursa’da Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Neslican Tay, ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenen Tay, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ’Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, verdiği röportajda, "Bacağım yok ama yaşam sevincim var", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki. Çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.

Demir kadın mücadelen çok güzeldi
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Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlanıyor

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