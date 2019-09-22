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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)
22.09.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

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RİZE'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, milyonların sevgisini kazanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay (21), memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

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  • Neslican Taya veda
  • Neslican Taya veda
  • Neslican Taya veda
  • Neslican Taya veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rize merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Neslican Tay, 3 kez yendiği kanser hastalığına 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı.

Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip, gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Neslican Tay'ın cenazesi, İstanbul'dan yoluyla memleketi Rize'ye getirildi. Neslican için Rize Sahil Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neslican'ın babası Fahri Tay, dayıları Ömer ve İsmail Yazıcı ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ile sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede acılı baba Fahri Tay, taziyeleri kabul etti. Neslican'ın sevenleri ve arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Türk Kızılayı'nca katılanlara lokum ikram edildi. Cenazeye katılan bir kişinin de otomobilinin arkasına, 'Neslican kimse senin gibi cesur olamadı' yazılı fotoğrafını yapıştırdığı görüldü.

Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

TOPRAĞA VERİLDİ

Neslican Tay'ın cenazesi başında helallik alındı, dua edildi. Kılınan namazının ardından Neslican, Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.

SEVENLERİ, NESLİCAN'I ANLATTI

Cenazeye katılan yakınları, arkadaşları ve sevenleri ise Neslican Tay'ı anlatıp, üzüntüsünü dile getirdi. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Neslican'ın çok yakın dostu olduğunu belirterek, "O, hastalıkla mücadele eden insanların umut kaynağıydı. 'Ben bir bacaktan ibaret değilim' diyen, 'Ayaklarımın yere sağlam basması için iki bacağımın olması gerekmiyor' diyen, son ana kadar en acı gününde dahi gülümsemekten vazgeçmeyen biriydi. 'Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim' diyerek bizlere veda etti. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Neslican Tay'ın kuaförü Yusuf Yalmancı da "Ben onu sosyal medyada görünce ulaşmaya çalıştım. Benim de annem kanserden vefat etti. Ona yardım etmem ve destek olmam gerektiğini düşündüm. Onu salonuma davet ettim. Evinden onu aldım. Salonuma getirdim, saçını yaptım. Güzel vakit geçirdik. Hastalığı yeneceğini öylesine inanıyordu ki ondaki o heyecan bizim ekibimizi sardı. Daha sonra yeniden hastalığı nüksedince Rize'ye geldi. Ben de Rize'ye geldim. Saçlarına kaynak takmıştık. Onu çıkardık. Ona 5 peruk getirdim. İstediği gibi şekil versin, istediğini taksın, diye. Ama o kötü rahatsızlık geçen yıl benim annemi sonra da Neslican'ı aldı. Sevenlerinin başı sağ olsun" diye konuştu.

Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

"BEN BİR BACAKTAN İBARET DEĞİLİM Kİ..."

1998 yılında Bursa’da Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olarak dünyaya gelen Neslican Tay, ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenen Tay, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine ’Demir Kadın’ diyen Neslican Tay, verdiği röportajda, "Bacağım yok ama yaşam sevincim var", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki. Çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.

Demir kadın mücadelen çok güzeldi
'Demir kadın' mücadelen çok güzeldi

Son dakika... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

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