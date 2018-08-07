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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
07.08.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Son dakika: Narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek

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Son dakika: Narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek

Üsküdar’da ihbar üzerine bir binaya operasyon düzenleyen narkotik polisi girdikleri evin banyosunda yaptığı aramada, baca boşluğundan iple sarkıtılmış düzenekteki poşeti çekince içerisinde çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar Validebağ’da bir adreste uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine fiziki takip gerçekleştiren tim, belirlenen adresteki binanın önüne geldi. Burada madde satışı yaptığı belirlenen şahsı yakalayan polis, onunla birlikte eve girdi. Evde ilk olarak salonu arayan polis, çok miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra satışından elde edilen bir miktar para ele geçirdi. Şahsın kelepçelenmesinin ardından salondan banyoya geçen tim, burada da bir süre arama gerçekleştirdi.

Son dakika: Narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek


BACA BOŞLUĞUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Banyoda arama yaptıkları esnada baca borusu boşluğu polisin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen tim, boşluktan aşağıya bir ip sarktığını fark etti. İpi yukarıya doğru çekmeyen başlayan polis, uyuşturucu madde dolu poşeti görünce şoke oldu. Düzeneği çözen polis, poşetin içerisinde çok miktarda “skunk” diye tabir edilen uyuşturucu madde ve çok sayıda extacy hap ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri ve paralara polis tarafından el konulurken, şahıs da gözaltına alındı.

Son dakika: Narkotik operasyonunda polisi şoke eden düzenek


 

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