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    Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor

    DHA
    04.07.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun mezarı bugün açılıyor. Mezarın açılması için hazırlıklar başlarken polis mezarın etrafını branda ile çevirdi.

    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açılacak. Edirnekapı'da bulunan mezarlık polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.  Mezarlık açıldıktan sonra DNA testi için alınan doku örmekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Japon Sekai Mori'nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe de Edirnekapı Mezarlığına geldi.

    Naim Süleymanoğlunun mezarı açılıyor

    Avukat Hülya Aksakal, “Adli Tıptan sonuçlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacaktır. Babalık davası açıldı. İddia bu. Babalık davalarında normaldir, fethi kabir yapılacak" dedi.

    “Neden 27 yaşına kadar bekledi" sorusuna Avukat Aksakal "Bu konularla alakalı biz açıklama yapmak durumunda değiliz. Yapmak istemiyoruz. Davanın sonucuna göre zaten gerekli açıklamaları kendisi de yapacaktır" yanıtını verdi.

    "Süleymanoğlu 50 gün hastanede yattığı zaman DNA örneğinin neden alınmadı?" şeklindeki soruya ise Aksakal, “Hastanede Naim Bey'in DNA'sı var. Fakat DNA yetersiz olduğu için şuanda fethi kabir yapılıyor. Hastanedeki DNA üzerinde adli tıp inceleme yaptı fakat yetersiz bulduğu için fethi kabire karar verildi" yanıtını verdi.

    Naim Süleymanoğlunun mezarı açılıyor

    AİLE MEZARIN AÇILMASINI İSTEMEDİ

    Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.

    Naim Süleymanoğlunun mezarı açılıyor

    NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

    Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan Ahatlı'da dünyaya gelmiştir. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisidir. Bütün dünyada Cep Herkülü olarak anılır.

    Haltere 1977‘de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya‘da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırmıştır.1984 yılında (16 yaşındayken), silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

    1983 – 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986‘da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları‘na Bulgaristan’ın da Sovyet’lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti’nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.

    Bulgaristan’daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986‘da Melbourne‘de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica etti. Türkiye’ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Sayın Turgut Özal devreye girdi.

    Halter alanında birçok başarıya imza atan Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Etiketler: mezar , haberler , son dakika
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