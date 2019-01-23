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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Son dakika: Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Sarıgül, 'Yıllardır çalışmaktan, koşmaktan, mücadele etmekten yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Yeni Şişli mücadelemde önüme konulan engelleri aşmak için, CHP'den üzülerek istifa ediyorum.' dedi. Sarıgül, ayrıca Şişli'den belediye başkan adayı olacağını da söyledi.

Mustafa Sarıgül yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Şişli’ye hizmet vermek için yeniden adayım; karşımda muhatap bulamıyorum. Geçmişi başka partilere dayanan adaylar büyükşehir adayı yapılırken, CHP’nin öz evladına, -doğrudan diyemiyorlar- dolaylı yoldan başka ilçelere işaret ediyorlar. Bu en azından siyasi nezakete uymaz… Bu en azından Şişlililere saygısızlıktır!

Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım. Bugün bir karar aldım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden üzülerek istifa ediyorum.Bu kararımın başta Şişli’de yaşayan yurttaşlarım olmak üzere ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

CHP yönetimine ve Sayın Kılıçdaroğlu’na en kısa sürede tüm Türkiye’deki adayları aynı anda açıklamalarını ve Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri daha fazla üzmemelerini öneriyorum.

Akıllara bazı sorular gelebilir.  Bazı olası sorulara cevap vererek mektubumu bitirmek isterim. Diyebilirsiniz ki; Sarıgül siyaseti bırakıyor mu?  Cevabım net; Hayır!  Şişli’ye ve Türkiye’ye vereceğim daha çok hizmetler var.

Diyebilirsiniz ki; Sarıgül başka bir partiye mi geçiyor?  Cevabım net;  Bu kararı aldığım bugün için hayır. Kendimi bugünden itibaren Şişli’de yaşayan yurttaşlarıma emanet ediyorum. Huzuru onların arasında buluyorum. Onların göstereceği yolda yürüyeceğim.

Diyebilirsiniz ki; Sarıgül Şişli'de Başkanlığa aday olacak mı? Cevabım net: Evet! Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim.
Ben çok kararlı ve huzurluyum. Gelişmeler hakkında sizlere sürekli bilgi aktaracağız."

CHPden istifa eden Mustafa Sarıgül kimdir Mustafa Sarıgülün hayatına ilişkin bilgiler
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül'ün hayatına ilişkin bilgiler

 

İpek Özbey
İpek Özbey
iozbey@hurriyet.com.tr
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