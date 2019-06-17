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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Son dakika... Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti

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Son dakika... Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Eski Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Son dakika... Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor...

MUHAMMED MURSİ KİMDİR? 

Mısır Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5. cumhurbaşkanı oldu. Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi annesi ise ev hanımıydı. İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi.

Tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

Seçimlerin ikinci turunda da oyların yüzde 51.73’ünü alan Mursi, Mısır’ın 5’inci, ülkenin ise ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Mursi’nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin yıl dönümü olan 30 Haziran’da eylemler başladı, 3 Temmuz’daise Mısır ordusu yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve darbeye direnme çağrısı yaptı. Darbe sonrasında Muhammed Mursi’nin gözaltına alındığı açıklandı. Mursi tutuklu olarak yargılanıyordu. 

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