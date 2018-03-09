Son dakika: Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'a tahliye

Cumhuriyet Gazetesi davasında duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının tahliyeye ilişkin talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun tahliye edilmesine Akın Atalay ile Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

HAKİM: KAPTANLAR GEMİYİ EN SON TERK EDER

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, “Bugün iki tahliyemiz var. Ahmet Kemal Aydoğdu’nun gelen BTK kayıtları için savunmasını yapmak üzere süre verdik” dedi.

Öte yandan tahliyeleri açıklarken ise, “Murat Sabuncu boğazı görmek istiyormuş gitsin görsün. Soner Yalçın’ın dediğine göre Ahmet Şık’ın annesi ermişmiş onu üzmeyelim” diye konuştu. Akın Atalay içinse “Kaptanlar gemiyi en son terk eder” diyerek duruşmayı mütalaa açıklanması için erteledi.

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