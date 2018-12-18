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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
18.12.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Murat Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı.  Özdemir, ifadesinde 'Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, alkollün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum' dedi.

MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen, evindeki papağana işkence ettiği görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra gözaltına alınan Murat Özdemir, ifadesinde, "Yarışmadan haksız yere diskalifiye edildim, Daha sonra toparlanamadım. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öne sürüldü. Savcılığın gözaltına alındığında ifadesinin ardından sabah adliyeye kendisi gelmesi koşuluyla serbest bırakılmasını istediği Özdemir'le ilgili karar değiştirerek sabah adliyeye getirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Son dakika: Murat Özdemir’in ifadesi ortaya çıktı

Fotoğraf: Damla GÜLER / Hürriyet

Sosyal medya hesabından evindeki papağana işkence ettiği görüntüleri paylaşan Masterchef yarışmacısından diskalifiye olan  Murat Özdemir hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı gözaltı talimatı vermişti. Beşiktaş Ortaköy'deki evinde gözaltına alınan Murat Özdemir Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde ifadesi alındı. Savcılık, ifadesinin ardından sabah kendi imkanlarıla adliyeye gelmesi koşuluyla Özdemir'in serbest bırakılması talimatını verdi.  Ancak gece Özdemir'in evinin önünde protesto amaçlı bir grubun toplanması ve alkollü olması nedeniyle sabaha kadar karakolda tutulması kararlaştırıldı.

Sabah saatlerinde de savcılık polise yeni bir talimat vererek Özdemir'in ‘Mevcutlu’ olarak savcılığa sevk edilmesi talimatını verdi.  “Uyuşturucu” ,“Mala zarar vermek” ve “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı ortaya çıkan Özdemir, papağana işkence ettiği video ile tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Murat Özdemir, adliyeye sevk edildi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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