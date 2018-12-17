Son dakika... Murat Özdemir gözaltına alındı
Paylaştığı papağana işkence videosu ile kan donduran Murat Özdemir Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı. Ortaköy polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi. İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği kaydedildi. Polisin papağana el koyduğu ve İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceği öğrenildi.
Bir televizyon kanalında yayımlanan yemek yarışmasından diskalifiye edilen Murat Özdemir, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.
Ekipler, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı.
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