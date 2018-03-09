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    Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

    İHA
    09.03.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:

    Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Murat Başoğlu ve eski eşi Hande Bermek, Bodrumda bir araya geldiMurat Başoğlu ve eski eşi Hande Bermek, Bodrum'da bir araya geldi

     

    Etiketler: murat başoğlu , dava , beraat , gündem
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