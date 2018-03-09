Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı.
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