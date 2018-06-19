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Son dakika... Münbiç'ten sonraki yeni hedefler açıklandı
Hürriyet Haber
19.06.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:
Başbakan Binali Yıldırım "Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK'nın uzantısı PYD/YPG ciddi anlamda ABD'nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek." dedi...
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