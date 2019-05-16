Son dakika! Münbiç'te terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama
Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde bir patlama meydana geldi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçe merkezinde örgütün sözde askeri meclis merkezinde bir patlama yaşandı.
Bomba yüklü araçla yapıldığı tahmin edilen saldırı sonucu olay yerinde büyük çaplı hasar oluştu.
Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler bölgede uçuş yaptı.
Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle