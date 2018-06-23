Muharrem İnce finali İstanbul mitingi ile yaptı

İşte Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları:

Yarın ayrımcılığa son vereceğiz, yarın devletin parasını savurmaya son vereceğiz. 50 günde 107'nci miting. Şafak 1. Herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı. Sağcı solcu, AK Partili CHP'li yok. Hepinizin Cumhurbaşkanı. Aziz İstanbul sana Maltepe'den bir sahneden baktım, öyle güzel gözüküyorsun ki. Gelincik tarlası gibisin İstanbul. İzmir'de, Ankara'da muhteşemdin, ama İstanbul'da 5 milyonsun. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim, Nazım Hikmet bizim.

AVM ekonomisi değil, topraklarından bereket fışkıran, huzurlu bir Türkiye, mutlu bir Türkiye, barışmış bir Türkiye.



‘BUGÜNE KADAR EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM’

107 miting yaparken meydanlardaki kardeşlerim, polislerimiz, jandarmalarımız... Ramazan ayında 40 derece sıcakta meydanları dolduran sizler, gürültü kirliliği verdiğimiz, bebeklerini uyandırdığımız anneler... 50 günlük sürede meydanları temizleyen siz değerli milletimiz... Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin diyorum. Yarın bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum, Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler Türkiye'nin valisisiniz, Erdoğan'ın değil. TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur?

Cumhurbaşkanı olduğumda OHAL'i kaldıracağım...

‘KIRAATHANE DEĞİL FABRİKA DİYECEĞİM’



Bu iş oldu. Emin olun. Meydanlarda eyy diye bağıran bir cumhurbaşkanı değil, gelecekten söz eden bir cumhurbaşkanı. Uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, sürücüsüz arabaları anlatan bir cumhurbaşkanı, kıraathane değil fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı. Kek diyen değil, iş, aş diyen bir cumhurbaşkanı.

İlk 7 gün içerisinde 100 gün içerisinde bitireceklerim, 500 günde 5 yılda yapacaklarım; tek tek anlatıyorum.







Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce de İstanbul Mitingi'ne katılanlar arasındaydı... Oğlu Muharrem İnce için, 'Allah yardımcısı olsun' diyen Zekiye İnce, Bir gazetecinin 'Yarın seçim var sandıklara sahip çıkılması konusunda neler söylemek istersiniz?' sorusu üzerine, "Cümlemizi Allah korusun. Çocuğumu Allah korusun başka söyleyeceğim bir şey yok" şeklinde yanıt verdi. Fotoğraf: Ayşegül Usta



‘TARAFSIZ YARGI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM’



Merkez Bankası Başkanı ve yönetimi özerk olacak. Terörle mücadele, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi... Amansız mücadele edeceğiz.

Hemen 100 gün içerisinde Suriye'ye büyükelçi atayacağım. Türkiye'de, bölgede, dünyada barış. Sorunların çözümü için ilk adımı atacağım. 4 milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek.

Spordan siyaseti arındıracağız. Takımların seçimlerine karışmayacağız. Futbol federasyonunu yönetmeyeceğiz. Pasoligi kaldıracağız.

Tarafsız yargı için ne gerekiyorsa yapacağım. Ekonominin düzelmesi için bağımsız bir yargı şarttır. Önce oradan başlayacağız.



‘HİÇBİRİNİZİN TELEFONU DİNLENMEYECEK’



100 gün içerisinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Başkanlarının telefonlarını dinleyip ortalıkta gezdirenler ancak sapık olabilir.

Askeri okullarda FETÖ'cü var diye, okulları kapattılar. Hakimlerin 3'te 1'i FETÖ'cü niye hukuk fakültelerini kapatmadınız. Askeri okullarını hemen açacağız.

Yalaka, yandaş medya. Hemen medyayla ilgili yasal düzenlemeler yapacağız.



‘BUNLAR AHLAKSIZ, NAMUSSUZ, ŞEREFSİZ’

Kaymakam, genel müdür olma, müsteşar olma. Objektif ölçüleri olacak. Kimsenin etnisitesine bakılmayacak. Kimsenin cinsiyetine bakılmayacak. Kadın-erkek bakılmayacak. Başörtülü kardeşim, sen bu yalancılara bakma. Kendileri afiş yaptırıyor, altına CHP yazıyor. Bunlar ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Sana söz, başörtüsünü istediğin yerde yok. Benim böyle bir sorunum yok.

Polislere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 göstergeyi vereceğim. Devlet banklarını sektörel bazda yeniden yapılandıracağız. Avrupa'daki başkentleri gezeceğim. AB ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız. Üniversiteleri böldü. Milleti böldü, şehitleri böldü, gönülleri böldü, üniversiteleri de böldü. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim. Çiftçiye mazot 3 TL olacak, asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. En düşük emekli maaşı bin 500 TL olacak, fındık 15 TL olacak. Bugün Maltepe'de Süleymaniye'nin ruhunu hissediyorum.

100 gün içerisinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız. 100 gün içerisinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Denizli'de, Bursa'da ve İstanbul'da moda-tekstil-tasarım akademisi kuracağız. Aile sigoratasını 100 güç içerisinde devreye alacağız. Engelliler için yaşam merkezi kuracağız.



‘TÜRKSAT’A SABOTAJ BİLGİSİ GELDİ…’

Türksat'a sabotaj bilgisi geldi. Erdoğan yapma böyle. 2 dakika delikanlı ol öyle git. Gitmenin de bir şerefi var. Giderken doğru düzgün git.

Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse, piyasalarda panik artacak, faiz yükselecek, dolar yükselecek, euro yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Suriyeliler gelmeye devam edecek. Devlette şatafat devam edecek. Telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Korku düzeni devam edecek. Kindar nesiller yetişecek.



‘ÜRETİM ARTACAK DOLAR DÜŞECEK’

İnce kazanırsa üretim artacak, dolar düşecek, faizler inecek, euro inecek. Beyin göçü duracak, bağımsız mahkemeler gelecek, tencerelere et girecek. 100 gün içerisinde uyuşturucunun kökünü kazıyacağım. İnce kazanırsa, AK Partili kardeşim, CHP'li kardeşim, MHP'li kardeşim, HDP'li kardeşim, İYİ Partili kardeşim, 81 milyon, Saadet Partili, Demokrat Partili kardeşim kazanacak. Türkiye kazanacak.

‘CANLI YAYIN VEREMİYORLAR, AHLAKSIZLIĞIN BÖYLESİ…’



Şu anda 5 milyon insan Maltepe'de ama hiçbir televizyon kanalı canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi, dünyaya örnek olsun. Bunları bugün bu canlı yayını engelleyenleri canlı yayında yargılayacağız. Bağımsız yargıya göndereceğiz. Bu ahlaksızlık. Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın oy pusulası bedava, mühür bedava, mürekkep bedava. Alacaksın mührü, basacaksın kurtulacaksın.

24 senedir İstanbul'u yönetiyor. 16 senedir Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan kendisinden önceki projeleri devam ettirmiştir. Ben de yarım kalan işleri devam ettiririm. Marmaray'ın ilk imzasını atan MHP'li bakandır.



‘5 GÜN SÜREN VAR, SENİ SOKAĞA ATIYORUM DİYOR’

136 yıllık bir kurum var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı. 5 gün süren var, seni sokağa atıyorum diyor. Ankara'da 1100 odalı sarayı var. Huber, Beylerbeyi, Yıldız Sarayı onun. Sarayperest doymuyor. Ne istiyorsun o öğrencilerden? Allah'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olunca Ankara'daki sarayı bilim merkezi yapıp öğrencilere vereceğim. Sarayları kültür sanat faaliyetleri için öğrencilere vereceğim. Yazlık sarayı engelli kardeşlerime vereceğim.

‘MİLLET BAHÇESİ KURACAKMIŞ. ALİ SAMİ YEN YERİNE NE KURDUN?’

Millet Bahçesi kuracakmış. Ali Sami Yen'in yerine ne kurdun? Millet Bahçesi yapacakmış, sen en büyük Millet Bahçesi Atatürk Orman Çiftliği'ne saray yaptın, kim inanır sana? Erdoğan ile aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Erdoğan, kupon arazi ve rezindans müdür, ben imar sorunu olanların abisi olacağım.

‘İSTANBUL'U TURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ’

İstanbul'u 5 yıl içerisinde 20 milyon turist 25 milyar dolar getiren turizm merkezi yapacağız. Gastronomi, kültür sanat turizmini canlandıracağız. İstanbul'un kimliğini, estetiğini bozdular, katlettiler. İstanbul'u ucuz turizm şehri yaptılar.

DEVLET YÖNETİM ŞEMASI

Devlet yönetimini değiştirecekmiş. Yönetim şemasına bir bakın. Ortada güneş var, yanında yalakaları. Böyle bir devlet yönetimi yok. Burada ortak akıl yok. Arkadaş kampus dedirtmiyordu, külliyeci burada ofisçi olmuş. Paralel bir devlet kuruyor. Bu yapı hastalıklı bir yapıdır. Bu yapı tek adam yapısıdır. AB Bakanlığını kapatmış. Sen AB defterini kapattın mı? Hayvancılık yok, yani ne geleneksel üretim var ne gelecek ile planı var.



‘ONLAR NASIL GEÇSİN’

Demirel köprü yaptı, köprüden Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bedava, Erdoğan'ınkinden parayla geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüde hırsızlık var. Esenler'den kalkan otobüse zorunlu tutuyorsun, kamyona zorunlu tutuyorsun. Ben geçerim, benim derdim otobüsçü, kamyoncu. Onlar nasıl geçsin.

Şehir hastaneleri diyor ya; hasta olmaya mecbursun. Parası olan hastaneye gitsin diyecek. Parası olan yaşasın diyebilirdi. Erdoğan'dan farkım ne olacak? Bir, kalite getireceğim.

‘FAİZ ARTIYORSA MEMLEKET KÖTÜ YÖNETİLİYOR DEMEKTİR’



Türkiye'de hergün fakirleşiyorsun. Faiz artıyorsa memleket kötü yönetiliyor demektir. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Faizleri indireceğiz. Emekli cumhurbaşkanı maaşlarına da zam yapacağız.

50 gün boyunca, her gittiğim yerde Erdoğan'a seslendim. Erdoğan gel bir televizyon kanalına ekonomi tartışalım dedim, gelemedi. Lidermiş, çakma lider.

İstanbul'da 5 milyon, Ankara'da 2 milyon, İzmir'de 3 milyon vatandaşıma seslendim. TRT bunlardan bir saniye bile vermedi. Şimdi bu TRT'ye ne yapmalıyım? Satalım mı bu TRT'yi? Anayasa'da TRT'nin bağımsız olacağı yazar. TRT Genel Müdürü'nü bağımsız yargıyı oluşturduktan sonra yargıya göndereceğiz.

‘ESKİNİN SON YENİN İLK SEÇİMİ’



Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. Ustaya bakın, soğan doları geçmiş, marifetini gör.

Bu Erdoğan memlekette OHAL ilan ediyor, ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Islak imzalı tutanakları aldıktan sonra seçim kurullarının önüne gideceksiniz. Ben yarın Yalova'da oyumu kullanıp doğru YSK'nın önüne gideceğim. Bu memleket sahipsiz değil. Demirel 6 kere nasıl gittiyse sen de öyle gideceksin. Milletin isteğiyle bu işi başardık.

Canlı yayınları kestiriyorsan, Erdoğan, sen bitmişsin.



‘TÜKENMİŞ BİR SİYASETÇİ DESTEĞE GELMİŞ’



Geçenlerde Yenikapı'ya bitmiş, tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Devletin bekaası için gelmiş. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? Kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin?

‘CUMHURBAŞKANI OLARAK İLK ERZURUM’A GİDECEĞİM’



50 gün içinde gidemediğim vilayetler var. 68 vilayete gidebildim. Gidemediklerimden özür diliyorum ama onlara Cumhurbaşkanı olarak gideceğim. Cumhurbaşkanı olarak ilk Erzurum'a gideceğim. Sizler bu kampanya içerisinde meydanları dolduranlar, umutlarınızı yeniden tazeleyin, yarın bambaşka bir gün olacak.

Çok teşekkür ediyorum İstanbul, bu işi başardık Allah'ın izniyle.