Son dakika... Muharrem İnce'den önemli açıklamalar

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Muharrem ince ''Sizin diğer adaylardan farkınız ne, ne vaadediyorsunuz şeklindeki ilk soruya ''Türkiye'yi yöneten Erdoğan, dolayısı ile neden Erdoğan değil de size diye sormak lazım'' cevabını verdi. İnce ''Yeni dönemde ben sen o yok, biz diyeceğiz, Türkiye'yi kucaklayacağız'' dedi.

''Kamuda yükselmeyi adil koşullara bağlayacağız'' diyen İnce, ''Herkesi kucaklayan anlayışla, başörtülü başörtüsüz, Alevi Sünni diye bakmadan'' vurgusunda bulundu.

İnce ''Bu ülkenin yüm kaynakalrı atıl. Meraları kullanılmıyor atıl, denizleri kullanılmıyor atıl. Liyakatlı bir kadroyla güçlü bir liderlik yaparak ortak bir akılla, hesap vermeyi öne çıkartarak, kimseyi ötekileştirmeden, Alevi-Sünni diye bakmadan herkesi kucaklayan anlayış ile bu 29'u çok iyi kucaklayabiliriz. Ben Erdoğan'ın dünyayı tanımadığını düşünüyorum. Ekibinin korktuğunu doğru bilgi aktarmadığını düşünüyorum. Danışmanların eksik şeyleri söylemesi lazım. Danışmanlarımla buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Bir tane artımı söylemediler. Hep eksiklerimizi söylediler. Onlara kızmadım.'' dedi.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ VE FETULLAH GÜLEN İDDİALARI

Erdoğan'ın ABD ziyareti ve Gülen ile bir araya gelmesine dair soru üzerine İnce ''Beni arayan kişi Erdoğan ile o görüşmede bulunan kişi, şimdi açıklarsam ona zarar veririm'' dedi. İnce ''Aradım açıklama bekle dedi bana. Kitapta 89. sayfada diyor ki 'Erdoğan, 2000 yılı Mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fetullah Gülen'le de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok, uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından da hayli dikkat çekiciydi.' '' ifadelerini kullandı.

NASUHİ GÜNGÖR VE KİTABA İLİŞKİN

İnce referans aldığı kitabın yazarı Nasuhi Güngör'eün kitapta yazdıklarını yalanlamasına ilişkin ise ''Kitabı yazmışsın, twit atmışsın burada yalanlıyorsun. Yazık günah. Bunlar ciddi ye alınacak şeyler değil.'' dedi. Bu şekilde yalanlayan birini referans almasını soran Nagehan Alçı'ya İnce'nin cevabı ''Referansım çok. Bana bu tür bilgiler gelir, siz kaynağınızı söyler misiniz? Beraber büyümüşler(Cemaat ile) arada buna CHP'yi karıştırmıyorlar mı bu çok can sıkıyor. Cumhurbaşkanı bu kitaba dava açmış mı, bu kitabı okumamış mı, her zamanki gibi özetini mi okumuş. Keşke hepsini okusaydı.'' yanıtını verdi.

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