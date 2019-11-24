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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Son dakika… Muharrem İnce’den iddialar hakkında açıklama

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Son dakika… Muharrem İnce’den iddialar hakkında açıklama

Muharrem İnce, son günlerin en çok tartışılan konusu olan ‘Erdoğan ile görüşen CHP’li’ iddiası ile ilgili olarak açıklama yapıyor.

İşte İnce’nin sözlerinden satır başları:

Bu toplantıyı neden Ankara’da değil de köyümüzde yapıyoruz. Bir kere emin ellerdesiniz. Dedemin dedesinin arazisindesiniz. Helal arazidesiniz.

5 gündür Türkiye “Saray'a gitti, gitmedi” bunu konuşuyor. Bu yalan haber çıkınca hissettim. Burada 'Bir tezgah var' dedim ve hemen sabahın köründe arkadaşlara 'Bir açıklama yapalım,burada bir tezgah var' dedim.

Sayın genel başkan bir TV programında 'Şaşırmadım' dedi. Şaşırmadıysa demek ki önceden biliyor. 'Eyvah' dedim parti bir kaosun içine girecek diye hissettim.

Çarşamba günü sayın Genel Başkan'a telefon açtım. 14 dakika sonra sayın Genel Başkan bana geri dönüş yaptı. 8 dakika 19 saniye kendisiyle konuştum.

'Bakın burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü vereyim. Bu kişi ben değilim' dedim. 'Sana haber vereceğim' dedi, haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı 21 Kasım günü Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yapmaktı.

BU TEZGAHI KİM KURDU ORTAYA ÇIKARILMALIDIR

Ben görevimi yaptım. Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Adeta yalvardım. 'Bu yalan' dedim.
Şimdi geldiğimiz noktada bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi üretilen dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Partideki küçük bir grup üretmiştir. Bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu grubun Muharrem İnce’den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Ama milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden de utanç duyuyorum.
Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP’ye karşı harcasalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP’de bir prangadır.

BİR ÇAĞRIM DA KILIÇDAROĞLU'NA

CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir.
Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu’nadır. 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir.

'Saray komplosu' diyerek çıkamazsınız. Erdoğan’ın bu ülkeye çok kötülüğü var. Ben Saray'ı aklamıyorum.
Ama bunu neresinde Saray. Erdoğan bunun neresinde. Çıktı meydan okudu.
Saray bu memlekete çok kötülük yapmış olabilir ama bu başka bir şey. Sen Erdoğan’ın ağzına malzemeyi sen veriyorsun.
Bu dedikoduyu ben yaymadım ki…

KİM BU HAİN?

Kim bu hain? Bu bugün Muharrem İnce’ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu’na kurulur.
Ben Genel Başkan'a barış elini uzattım kabul etmedi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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