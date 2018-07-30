Son dakika... Muharrem Ä°nce açÄ±klama yaptÄ±
Muharrem Ä°nce son gÃ¼nlerde yaÅŸanan CHP'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°nce ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
51 gÃ¼n yeterli bir sÃ¼re deÄŸil. Daha uzun bir sÃ¼rede yapmak lazÄ±m, Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hazÄ±rlamak lazÄ±m. Kendinin hazÄ±rlanmasÄ± lazÄ±m insanÄ±n. Ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde genel baÅŸkan olursam Ã¼yelerin Ã¶nÃ¼ne sandÄ±k koyacaÄŸÄ±mÄ±, STK'larÄ±n oy kullanacaÄŸÄ±nÄ±, barolarÄ±n, odalarÄ±n, baÅŸka siyasi partilerin Ã¼yelerinin oy kullanacaÄŸÄ± bir Ã¶n seÃ§imle cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n belirlenmesi; burada kendim de aday adayÄ± olacaÄŸÄ±m.
Ama seÃ§imi kazanmazsam partiyi hemen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultaya gÃ¶tÃ¼receÄŸimi taahhÃ¼t ettim. Yani koltuk derdinde deÄŸilim, TÃ¼rkiye derdindeyim. "SeÃ§ime 50 gÃ¼n kalÄ±nca gel adayÄ±mÄ±z ol" deyince olmuyor bu.
SayÄ±n genel baÅŸkanÄ±mÄ±za da bu cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday olmadÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki 5 yÄ±l sonra seÃ§imde aday olmayacaÄŸÄ± de kesin gibi. OlsaydÄ± ÅŸimdi olurdu. O zaman bir an Ã¶nce olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultaya gitmenin doÄŸru olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Derdimiz koltuk deÄŸil, derdimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±z, geleceÄŸimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhÃ¼t ettim.
Ben imzalarÄ±n sorumlusu deÄŸil. PM Ã¼yemize ve vekillerimize sorun.
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