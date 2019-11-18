Son dakika: MSB'den KKTC Bayrağı’nın yakılmasına sert tepki
MİLLİ Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.
“Bayrak bir milletin onurudur.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Kasım 2019
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki eylemlerde KKTC Bayrağı’nın yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı’nın Adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfTUGL6x5Q
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