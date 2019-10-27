Son dakika... MSB'den ABD'nin İdlib'deki operasyonuyla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığından, ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulduğu belirtildi.
Bakanlıktan ABD'nin İdlib'e gerçekleştirdiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanıldı.
ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle