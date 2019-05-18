Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan iki önemli duyuru
MİLLİ Savunma Bakanlığı(MSB), Fırat Kalkanı bölgesine, Tel Rıfat’taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine, bölgedeki ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör hedeflerinin imha edildiğini belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
MSB'den gelen açıklama şu şekilde: ''Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.''
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