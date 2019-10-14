Son dakika: MSB paylaştı! Terör hedefleri böyle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.'' ifadelerinde bulunuldu
Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi. 🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/zYYnGGYo9D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Ekim 2019
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